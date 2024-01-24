رسميا: محكمة العدل الدولية تصدر قرارا بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال يوم الجمعة

كشفت محكمة العدل الدولية مساء الأربعاء في بيان، أنها ستصدر يوم الجمعة 26 جانفي، قرارا بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في عدوانها المستمرّ على قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في البيان، إنها ستعلن قرارها بشأن التماس جنوب إفريقيا لإقرار إجراءات مؤقتة ضد العدوان الذي يشنّه الاحتلال على غزة، في انتظار إصدار حكمها في القضية.

وسيُعلَن عن القرار في جلسة عامة تبث عبر منصة الأمم المتحدة على المباشر، ابتداء من الساعة الواحدة 13:00 ظهرا (بتوقيت الجزائر).

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر الماضي، دعواها ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي. حيث قدّمت فيها دلائل على تورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

بناء على ذلك، عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في 11 و12 جانفي الجاري. حيث طلب وكيل جنوب إفريقيا من المحكمة إقرار جملة من الإجراءات المؤقتة، قبل إصدار حكمها في القضية.

وتتضمن هذه الإجراءات المؤقتة التي التمستها جنوب إفريقيا “وجوب تعليق الاحتلال لعملياته العسكرية في غزة على الفور”.