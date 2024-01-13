لماذا لم تقدم السلطة الفلسطينية دعوى ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية؟

وزير فلسطيني يجيب..

رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة. لكن لماذا لما تبادر السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة من قبل؟.

يجيب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة على هذا التساؤل، بالقول إن السبب الأساسي الذي حال دون قيام السلطة بذلك، إلى عدم تمتّع فلسطين بصفة الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حتى الآن.

ويوضح الوزير الفلسطيني في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية:”جنوب أفريقيا وإسرائيل دول أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. على عكس فلسطين”.

ويتابع الشلالدة:”يمكن لفلسطين تقديم هذه الدعوى، لكنها قد تخضع للقبول أو الرفض من قبل قضاة المحكمة. بسبب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يستغرق فترة زمنية طويلة”.

مضيفا:”لذلك كان الخيار هو التنسيق مع دولة كاملة العضوية لرفع القضية، من أجل اختصار الوقت. بدلا من ذهاب قضاة المحكمة لقضايا شكلية، يمكن قبولها أو رفضها”.

وأكد الوزير الشلالدة “وجود تنسيق كامل بين دولة فلسطين وجنوب إفريقيا، في مجال توفير كافة الأدلة والإثباتات المناسبة لإجراءات رفع القضية”.

متى تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.