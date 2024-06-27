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الجزائر

رسميا.. هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات ”عدل 3”

محمد عبد المؤمن
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رسميا.. هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات ”عدل 3”
أرشيف
تعبيرية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار ”عدل 3”.

ويشترط للاستفادة من هذه الصيغة، حسب ما ينص عليه المرسوم، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

  • الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
  • الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
  • الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
  • الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،
  • الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

وتخضع الاستفادة من السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان. وهي إحدى الخدمات التمويلية للمؤسسة المصرفية الجديدة التي شرعت في العمل منتصف ماي الماضي.

ولم يحدّد المرسوم القيمة المالية للسكنات، وكيفية انخراط المكتتبين في نظام الادخار السكني المقنن على مستوى البنك الوطني للإسكان.

6 شروط للاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”

  • أن يتراوح مجموع دخلك الصافي و/أو دخل زوجك المتراكمين بين 24.000 و120.000 دينار،
  • أن لا يسبق لك امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بكل أشكالها،
  • عدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه،
  • تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، على 5 أشطر حسب تقدّم الأشغال،
  • دفع المبلغ المتبقي من قيمة المسكن مع الأعباء والتكاليف، على أقساط شهرية، في مدة لا تتجاوز 35 سنة بالنسبة للذين تقلّ مداخيلهم عن 8 ملايين سنتيم. أو 30 سنة بالنسبة لمن تفوق مداخيلهم هذا المبلغ.
  • تسديد آخر قسط شهري من المبلغ المتبقي لقيمة المسكن قبل بلوغ سنّ 70 سنة، مع إمكانية تعيين كفيل لتسديد الأقساط الشهرية في حالة تعذّر ذلك.
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