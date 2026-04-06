رسميا.. 69 ولاية في الجزائر مع تنظيم مرحلة التقسيم الاقليمي الجديد

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد والذي يرسم التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر من 69 ولاية و1541 بلدية.

وتضمن العدد رقم 25 الصادر في 5 أبريل 2026، القانون رقم 06-26 المؤرخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وبناء على نص القانون تستمر سلطات الولايات الأصلية طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح مرافق الولايات المستحدثة. وذلك استنادا إلى المادة 54.

كما يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص، إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الـ31 ديسمبر 2026.

وفي الجانب المالي، أوضحت المادة 55 أن الولايات الأصلية ستواصل تنفيذ الميزانيات المصادق عليها لسنة 2026، لتشمل كامل الأقاليم التابعة لها قبل إعادة التقسيم. كما نصت المادة 57 على استمرار تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التسيير الخاصة بالولايات المستحدثة.