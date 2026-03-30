رسميًا.. إيران تعلن اغتيال قائد البحرية رضا تنكسيري

أكدت إيران الاثنين استشهاد قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بعد أيام على إعلان الكيان الصهيوني أنه استهدفه في غارة جوية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أكد في بيان أصدره اليوم الاثنين اغتيال علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية التابعة له متأثرا بإصابات بالغة.

ويُعدّ تنكسيري سادس قائد لبحرية الحرس الثوري، وقد تولى المنصب بقرار من المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عام 2018 واستمر فيه حتى اغتياله.

وقبل ذلك، شغل مواقع قيادية بارزة، أبرزها قيادة المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، إضافة إلى منصب نائب قائد القوات البحرية للحرس بين عامي 2010 و2018.

كما ارتبط اسم علي رضا تنكسيري بتهديدات متكررة بإغلاق المضيق، وبملف تطوير واختبار المسيّرات والصواريخ المجنحة، مما جعله أحد أبرز القادة الإيرانيين المتصلين مباشرة بأمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

والخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس اغتيال تنكسيري، واصفا إياه بأنه “المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز”.

ووفق ما ذكره مسؤول صهيوني، فإن الاغتيال تم بغارة دقيقة استهدفته في بندر عباس، ولم تؤكد إيران ذلك ولم تنفه.