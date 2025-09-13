رسميّا… الجزائر تطلق تحدي مستقبل الزراعة الذكية

بإشراف من وزارة اقتصاد المعرفة وتمويل أوربي وألماني

انطلقت رسميا أكبر مسابقة وطنية في مجال الفلاحة العصرية والابتكار الزراعي، “Algerian Agripreneurs Challenge 2025″، وهو الحدث الذي يضع الجزائر على طريق بناء جيل جديد من رواد الزراعة الذكية و”الأغروبزنس”، تحت إشراف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وبدعم وتمويل من شركاء أوروبيين وألمان، وهي المبادرة التي تأتي في خضم مشاريع زراعية غير مسبوقة في تاريخ البلاد خصوصا بولايات الجنوب.

المسابقة، التي تندرج ضمن مشروع تطوير ريادة الأعمال الرقمية والخضراء في الجزائر (DGA) ومكونه الخاص بالابتكار الزراعي (InnovAgro)، تسعى لاختيار 65 فائزا من بين أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع والشركات الناشئة، حيث سيتم انتقاء 40 صاحب فكرة (Cohorte I) و25 مشروعا وشركة ناشئة موسومة (Cohorte II).

وحسب الجهة المشرفة على المبادرة، وهي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الجزائر (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)، فإن التحدي يمثل فرصة تاريخية للشباب الجزائري من أجل دخول عالم الريادة الزراعية عبر مرافقة عالية المستوى تشمل التأطير المتخصص، الخدمات التقنية، استشارات الخبراء، فضلا عن فتح الأبواب أمام شبكة واسعة من الشركاء والفرص الاستثمارية.

وتعتبر “GIZ” مؤسسة ألمانية للتعاون الدولي تعمل في الجزائر منذ سنة 1975 بتمويل أساسي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، إلى جانب وزارات وهيئات أوروبية أخرى، تركز نشاطها على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، الانتقال الطاقوي، الابتكار، الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأكد المنظمون أن الهدف هو تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ومنح الشباب منصة لإبراز قدراتهم في قطاع يعتبر ركيزة استراتيجية لمستقبل الجزائر الاقتصادي والغذائي، داعين المؤهلين والذين تقل أعمارهم عن 40 سنة إلى التسجيل قبل تاريخ 28 سبتمبر 2025 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

للإشارة، فإن المشروع يتم بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، فيما تكفلت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتنفيذ الميداني، في إطار شراكة تهدف إلى جعل الجزائر قطبا إقليميا في الزراعة الذكية والمستدامة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنام متعاظم لمشاريع فلاحية وزراعية كبرى في الجزائر سواء من طرف شركات عمومية وخاصة جزائرية، أو عن طريق شراكات أجنبية خصوصا مع ايطاليا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

والملاحظ أن هذه المشاريع الكبرى المحلية أو عن طريق الشراكة الأجنبية، تركز معظمها في محيطات فلاحية بالجنوب الكبير، ما يبشر بتحول ولايات الصحراء إلى سلة غذاء حقيقية، تضمن جزءا كبيرا من حاجيات البلاد وبالتالي أمنها الغذائي وأيضا التصدير نحو الخارج في إطار خطط تنويع الاقتصاد.