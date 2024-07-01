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اقتصاد

رشيد حشيشي: الجرائم الالكترونية تشكل تهديد حقيقي لسوناطراك

الشروق أونلاين
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رشيد حشيشي: الجرائم الالكترونية تشكل تهديد حقيقي لسوناطراك

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، على ضرورة مكافحة الجرائم الإلكترونية، واصفا إياها “بالمسألة الحساسة” باعتبارها تشكّل تهديدًا حقيقيًا يمكن أن يؤثّر على أمن وديمومة العمليات في المنشآت الصناعية لسوناطراك.

وخلال اشرافه على افتتاح اللقاء التوعوي المخصص لموضوع “المخاطر والتهديدات السيبرانية”، طالب حشيشي، الإطارات المسيرة ومدراء نشاطات المؤسسة وهياكلها الوظيفية، إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشر الوعي بين الموظفين بأهمية الالتزام بالسياسات الأمنية ذات الصلة.

وخلال هذا اللقاء، تناول الحاضرون التهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تعطّل الأنظمة التكنولوجية للمؤسسات وتعرقل خدماتها المعلوماتية، و تشمل هذه التهديدات، اختراقات البيانات، الاحتيال الإلكتروني، التجسس الإلكتروني وكذا تخريب المنشآت الحيوية عن طريق البرمجيات الخبيثة.

وفي اطار حماية البيانات الخاصة بالشركة، تعمد “سوناطراك” على تدريب المستخدمين على أساسيات الأمن السيبراني لتجنّب الأخطاء الشائعة مثل النقر على روابط غير معروفة أو الولوج إلى حسابات الشركة عبر شبكات غير آمنة.

وتؤكد الشركة العمومية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين، على تبنى “سوناطراك” نهجًا استباقيًا في هذا الشأن من خلال تحديث البرمجيات بانتظام لسد الثغرات الأمنية المعروفة. كما تستثمر، تماشيًا مع تطلعاتها في إدارة التحول الرقمي، في بناء بنية تحتية رقمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد على تقنيات أمنية حديثة لأنظمة الكشف عن الاختراقات، وعلى أدوات إدارة أمن أنظمة المعلومات، وذلك من أجل ضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

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