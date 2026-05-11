رغم تحذيرات إيران.. فرنسا وبريطانيا ترسلان قطعا بحرية عسكرية إلى هرمز

أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا، اليوم الإثنين، قطعا بحرية عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في خطوة وصفتاها بأنها “تموضع مسبق”، وذلك تزامنا مع قمة دفاعية دولية غدا، لبحث الخطط الممكنة لفتح مضيق هرمز.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان يوم الثلاثاء اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع، وذلك بعد ساعات من تحذير إيران لكل من لندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المهمة المقترحة تركز على حماية الملاحة بالتنسيق مع إيران، وليس على نشر قوات لفتح المضيق بالقوة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد: “سيترأس وزير الدفاع جون هيلي اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة، إلى جانب نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين فوتران، في أول اجتماع لوزراء دفاع المهمة متعددة الجنسيات”.

ويأتي هذا الاجتماع الذي سينعقد بالصيغة الافتراضية عن بعد عقب اجتماع عُقد في لندن خلال شهر أفريل لمدة يومين، ضم مخططين عسكريين وضعوا بالتفصيل الترتيبات العملية لمهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في الممر المائي الحيوي بعد وقف إطلاق نار مستدام.

وقال هيلي: “نحن نعمل على تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز”.

وكانت فرنسا قد أرسلت حاملتها التي تعمل بالطاقة النووية، شارل ديغول، إلى المنطقة، بينما قالت بريطانيا يوم السبت إنها ترسل المدمرة “إتش إم إس دراغون”.