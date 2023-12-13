رفع الأجور في 2024.. هذا ما قاله وزير العمل

كشف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن رفع الأجور خلال سنة 2024، سيكون بنسبة 47 بالمائة.

وقال بن طالب، الثلاثاء، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أن عملية رفع الأجور من 2020 إلى 2024 عرفت 5 زيادات ومست 2.8 مليون مستفيد.

وأضاف بن طالب أن منح ومعاشات التقاعد عرفت 4 زيادات منها احدة استثنائية وبلغت 33 بالمائة كما عرفت منحة البطالة زيادة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار جزائري.

وأشار وزير العمل إلى أن هذه الزيادات مست 8 ملايين مستفيد.