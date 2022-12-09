رفع حصة الجزائر من صيد “التونة الحمراء”.. هذا ما قاله الوزير

كشف وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، عن رفع حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء إلى 2023 طن خلال حملة السنة المقبلة، بدلا من 1650 طن التي تم صيدها في حملة هذه السنة.

وأوضح صلواتشي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القرار اتخذ خلال آخر اجتماع للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية “إيكات”، المنظم بالبرتغال شهر نوفمبر الماضي.

واعتبر الوزير أن القرار يمثل نجاحًا للجزائر بفضل المشاورات التي قام بها الوفد الجزائري خلال هذا الاجتماع.

كما ذكّر صلواتشي أن الأسطول الجزائري الذي شارك في حملة الصيد لهذه السنة قدر بـ 29 سفينة منها سفينتين مصنعتين محليا بقدرات وطنية، مؤكدا أنه مع نهاية سنة 2023 سيتم استلام ثلاثة سفن جديدة من الحجم الكبير، يتم حاليا بنائها بورشات جزائرية.

وفيما يتعلق بغلاء أسعار السمك، أكد الوزير أن قطاعه يعمل على وضع آلية لضبط السوق ورفع الاحتكار على بعض المنتجات الصيدية وهذا من خلال انشاء تعاونيات الصيد البحري وتعزيز دور غرف الصيد البحري.

وذكّر الوزير، في هذا الإطار بالمبادرة التي تم اطلاقها في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، المتعلقة ببيع سمك القاجوج الملكي “الدوراد” بسعر 990 دج وسمك البلطي الأحمر “تيلابيا” بـ 550 دج من أجل تمكين المواطن من اقتنائها بأسعار مقبولة.