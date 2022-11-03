رفع مبلغ منحة البطالة.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح!

فندت الوكالة الوطنية للتشغيل، الخميس، المعلومات المتعلقة برفع مبلغ منحة البطالة، وأكدت أن الوثيقة المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة وليست صادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وجاء في بيان نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك” نطلب من مرتفقينا الكرام أن كل معلومة رسمية حول منحة البطالة يتم نشرها إلا عبر صفحتنا الرسمية وندعوهم للحذر من استقاء المعلومة الخاصة بمنحة البطالة أو مستجدات الوكالة الوطنية للتشغيل من غير المصادر الرسمية المتمثلة في الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للفايسبوك”.