رفيق صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رفيق صايفي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري.

ويدخل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في تربص تحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، من 9 إلى 13 ماي الجاري، بمشاركة لاعبي البطولة الوطنية.

وتحسبا لهذا التربص استدعى رفيق صايفي، قائمة تضم 26 لاعبا، من مختلف أندية البطولة المحلية.

ويعد هذا التربص الثالث للمنتخب الوطني الأولمبي بمشاركة العناصر المحلية، حيث يندرج في إطار منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، تحسبا لبناء مجموعة تنافسية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتدخل هذه التربصات، في إطار استعداد المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا شهر سبتمبر المقبل.