رقمنة أسواق الجملة لتعزيز ضبط الخضر والفواكه وتوفيرها في السوق

تسعى مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماغرو” إلى ضبط تدفق الخضر والفواكه وتعزيز وفرتها في السوق من خلال إطلاق مشروع رقمنة شامل، مرفوق بتوسيع قدرات التخزين عبر إنشاء غرف تبريد جديدة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة محبوب بطاهر في تصريح لـ”وأج” أن النظام الرقمي المرتقب سيوفر بيانات دقيقة حول الكميات المتداولة، وحجم استقبال المنتجات في كل سوق، وعدد المتعاملين والمركبات، إضافة إلى الأسعار والولايات الممونة أو المستفيدة، ما يتيح اتخاذ قرارات آنية لإعادة توجيه السلع بين المناطق وضمان توازن السوق، خاصة عبر تعزيز الربط بين المنتجين والوكلاء التجار.

وفي سياق دعم قدرات الضبط، تعمل المؤسسة على إنشاء غرف تبريد جديدة إلى جانب المرافق الحالية، بما يسمح بالتعامل مع حالات الفائض أو النقص في بعض المنتجات الفلاحية وضمان استقرار التموين.

كما تم، تنفيذا لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فتح نقاط بيع مباشرة داخل أسواق الجملة لفائدة الفلاحين والمنتجين، ما ساهم في تقليص عدد الوسطاء في سلسلة التوزيع وانعكس إيجابًا على الأسعار.

وشهدت هذه النقاط إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان، حيث ساهم التسويق المباشر في تعزيز الوفرة وتراجع الأسعار، بالتوازي مع فتح الأسواق طيلة أيام الأسبوع لضمان استمرارية النشاط.

وأشار بطاهر إلى أن “ماغرو” تدير حاليًا تسعة أسواق جملة، مع التحضير لفتح سوق جديدة بولاية تيارت في أقرب الآجال، في إطار توسيع شبكة التغطية عبر مختلف مناطق الوطن.