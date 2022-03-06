روجي ميلا.. مِن لعق أحذية “حياتو” إلى التصريحات الإعلامية “خبط عشواء”

يقوم اللاعب السابق روجي ميلا بِحركات جمباز استعراضية سخيفة، في أدغال الكاميرون. عصفت بِآخر ما تبقّى له من احترام لدى أبناء شمال إفريقيا.

وبعدما هاجم روجي ميلا عرب إفريقيا بِتصريحات إعلامية عنصرية، عشية احتضان بلاده لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. ها هو يتسلّى بِممارسة “الشقلبات الهوائية” ذاتها، قبيل مواجهتَي الجزائر.

ويستثمر الإعلام الكاميروني في “بطالة” هذا اللاعب العجوز (69 سنة)، واندفاعه، وتهوّره، وسلاطة لسانه، وامتلاكه سلاح “التبلعيط”. في محاولات يائسة للتأثير سلبا على لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ومدربهم جمال بلماضي.

وكان يُمكن للكاميروني روجي ميلا أن يتّجه إلى عالم التسيير الكروي، سواء على مستوى الأندية أو اتحاد الكرة، أو يدخل مجال التدريب، أو يحترف وظيفة وكيل لاعبين (مناجير)، أو تخصّص آخر شبيه. ولكنّه مثل عديد الفاشلين بعد اعتزالهم الكرة، استلذّ حلاوة “الهدرة” المأجورة في الرّكح التلفزيوني والمنابر الإذاعية والصّحفية والإلكترونية.

ولِمن لا يعرف مصير هذا اللاعب، خاصة بعد اعتزاله رياضة كرة القدم في منتصف التسعينيات، فقد “اعتكف” روجي ميلا في “قصر” مواطنه عيسى حياتو، لمّا كان رئيسا لـ “الكاف”. يلعق حذاءه، أو يحمل له الحقائب، أو المظلّة في الأجواء الممطرة، أو يفتح له باب السيارة… وهو سلوك ذاته دأب عليه أيضا زميله السابق في المنتخب الكاميروني حارس المرمى أنطوان بال. فقط هذا الأخير، يُمارس نوعا فاخرا من “البروسة”، لدى قوم الفرنسيس في مرسيليا وباريس.