روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

دعت روسيا يوم السبت، لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في العراق وسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “الولايات المتحدة أظهرت مجددا جوهرها العدواني وتجاهلها للقانون الدولي”.

ووفقا لتصريح زاخاروفا فقد أدت الهجمات إلى تدمير بنى تحتية مدنية، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بالبلدين.

وأضافت تقول:”ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة. ونسعى إلى النظر بشكل عاجل في الوضع الحالي من خلال مجلس الأمن الدولي”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، أنها شنّت ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.