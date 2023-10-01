روسيا تعتزم إعفاء قارة بأكملها من تأشيرة دخول أراضيها

تعتزم روسيا إعفاء دول قارة بأكملها من تأشيرة دخول أراضيها، حسب ما ذكره مسؤول في الخارجية الروسية يوم الأحد.

وقال ألكسندر شيتينين مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة “تاس” على هامش مؤتمر “روسيا – أمريكا اللاتينية”، إن الوزارة تعتبر إعفاء مواطني هذه القارة من التأشيرة “هدفا يمكن تحقيقه”.

وقال المسؤول في إجابة على سؤال حول خطط روسيا لاعتماد إجراء السفر بدون تأشيرة مع جميع دول أمريكا اللاتينية:”هذه مهمة حددناها لأنفسنا، وأعتقد أننا سنصل إليها”.

روسيا تتّجه لإعفاء 4 دول عربية من التأشيرة السياحية

كما تتّجه البلاد لإعفاء مواطني 5 دول، أربع منها عربية، من شرط التأشيرة السياحية لدخول أراضيها. حسب ما كشف عنه وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف.

وقال ريشيتنيكوف في منتدى اقتصادي دولي إن بلاده تفكّر في الإلغاء الكامل للتأشيرة السياحية، لفائدة القادمين من الكويت وعُمان والبحرين والسعودية وماليزيا.

وجاء في حديث الوزير الروسي:”نحن ندرس موضوع الانتقال إلى نظام السفر بدون تأشيرة. ومن بين الدول التي نتواصل معها حول الأمر، دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا”.

قبل أن يضيف:”لقد عرضنا الإلغاء الكامل لتأشيرات الدخول إلى الكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا”.

متابعا:”هذه الدول تعرف نموا متزايدا للسياح من الدرجة الممتازة على وجه الخصوص، ولهذا السبب نحن مهتمون بها”.