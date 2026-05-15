روسيا: واضح يبحث تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار

يشارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، في فعاليات منتدى قازان “Kazan forum 2026” ، المنعقدة بجمهورية روسيا الاتحادية.

وحسب بيان للوزارة يُعد هذا المنتدى من أبرز المنصات الدولية والمحطات الخاصة بتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار حيث يشهد هذا الحدث الاقتصادي الهام حضورا رسميا لافتا بمشاركة وفود ومؤسسات اقتصادية وأكاديمية من أكثر من 90 دولة.

وشارك الوزير في جلستي حوار رفيعة المستوى حيث تناولت الجلسة الأولى بحث سبل تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بين روسيا ودول العالم الإسلامي، استعرض خلالها الوزير مقومات الجزائر من كفاءات شابة وبنينة تحتية في تطور مستمر، مع بيئة استثمارية منفتحة على الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مجال مراكز البيانات الضخمة تماشيا مع التطور الهائل في استعمالات الذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية بناء شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التعاون العلمي والتكنولوجي مع روسيا، حيث ذكر الوزير في كلمته بالعلاقة العريقة بين البلدين ومساهمة الأساتذة والمهندسين الروس في نقل المعرفة والتدريس في الجامعات الجزائرية منذ الاستقلال، مثمنا المجهودات المبذولة من خلال العدد الكبير لمنح الطلبة بالجامعات الروسية.

وفي الأخير أشار الوزير إلى إمكانية تعزيز التعاون روسيا – العالم الإسلامي في مجالات التطوير التكنولوجي والإبتكار من خلال دراسة سبل إطلاق آليات تمويل ومرافقة مخصصة للمؤسسات الناشئة في العالم الإسلامي