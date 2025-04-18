رومانيا أول مصدّري الأغنام إلى الجزائر وهذا موعد وصولها إلى الميناء

300 ألف رأس والشحن على دفعات

شرعت الجزائر في إطلاق تحضيراتها النهائية الخاصة باستيراد الأغنام، وذلك على مستوى ميناء الجزائر ومواقع التجميع الميدانية، تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب مصادر مطلعة لـ “الشروق أونلاين”، سيشهد ميناء الجزائر استقبال أولى دفعات الأغنام المستوردة من رومانيا، وذلك يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير، نظرا لبعض الأمور الفنية الخاصة بباخرة الشحن.

ووفقا لمقال نُشر في موقع “أغيربريس” الروماني، اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، أكد على اهتمام الجزائر باستيراد 300 ألف رأس غنم خلال الفترة الحالية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد لقاء جرى بين رئيس البلاد، ألكسندرو بوتشيو، والسفير الجزائري عبد المجيد ناموني.

وتعدّ رومانيا من بين أكثر الوجهات التي تلجأ اليها الجزائر لاستيراد الأغنام، حيث عمدت خلال سنة 2024، الى استيراد نحو 40 الف رأس غنم من هذا البلد الأوروبي، حسب ما أكّده ذات الموقع.

قرار جديد حول أضاحي العيد وهذا موعد دخولها إلى الجزائر

من جهة اخرى، كشفت وسائل اعلام اسبانية، اطلعت عليها “الشروق أونلاين” عن موافقة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، بتصدير المواشي إلى الجزائر تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

ووفقا لمقال نشره موقع “أغرو دياريو” الاسباني، اتفق الطرفان الجزائري والاسباني، خلال جلسة مفاوضات جمعتهما الجمعة الماضي، على السماح بتصدير الأغنام الاسبانية التي يتراوح سنها بين 06 و 24 شهرا، إلى الجزائر عبر القوارب البحرية.

وحسب ذات المصدر فان عملية تصدير المواشي إلى الجزائر، ستبدأ يوم الاثنين المقبل 21 أفريل، دون ذكر الكمية التي ستصدّرها اسبانيا إلى الجزائر.

موالون إسبان يُسابقون الزمن لتصدير الماشية إلى الجزائر

طالبت منظمة “أساجا إكستريمادورا” المتخصصة في تربية وتسويق الماشية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاسبانية، بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصدير الأغنام إلى الجزائر.

وحسب مقال نُشر في صحيفة “لاراثون”، دعت المنظمة الإسبانية التي تضم نحو 5000 مربّي ماشية، الوزارة الوصية، بالإسراع في تقديم شهادات الصحة العامة “ASE” الخاصة بالماشية، قصد الشروع في تصديرها إلى الجزائر.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن رغبتها في استيراد 01 مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، من دول اسبانيا ورومانيا، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تجاوزت خلال السنة الماضية مستوى 15 مليون سنتيم لرأس غنم.