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رويترز: السعودية تتّجه لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا

الشروق أونلاين
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رويترز: السعودية تتّجه لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
أرشيف
السعودية

بعد استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تستعدّ السعودية لتبادل فتح السفارات مع سوريا. بعد ما يزيد عن 10 سنوات من القطيعة.

ونقلت وكالة “رويترز” يوم الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما. أياما قليلة بعد خطوة مماثلة مع إيران، برعاية صينية.

وقالت الوكالة إن الحكومتين تستعدّان لإعادة تبادل السفارتين بعد عيد الفطر المقبل، منتصف شهر أفريل.

ولم يردّ أي من المصادر الرسمية في وزارتي الخارجية السعودية والسورية، على طلبات التعليق حول هذه الأنباء، تضيف رويترز.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد ذكرت في وقت سابق، أن وساطة روسية إماراتية، أفضت إلى التوصّل لاتفاق باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق بعد عيد الفطر.

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