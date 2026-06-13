رويترز: توقيع محتمل للاتفاق الأمريكي الإيراني غداً في جنيف

كشفت وكالة رويترز، السبت، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غدا الأحد في جنيف.

ونقلت رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقّع في أقرب وقت يوم الأحد من قِبل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع.

وفي السياق، قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز إن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت المصادر أن البرنامج النووي الإيراني سيُناقش خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما، مشيرة إلى أن المقترحات تشمل أيضا بحث تعويضات محتملة لإيران عن الحرب، والتخلي عن مطالب أمريكية قديمة بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني.

في المقابل، نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة هذه المقترحات، مؤكدا أنه “لن يُفرج عن أي أموال لإيران حتى تنفّذ بنود الاتفاق”، وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا، وأن إيران لن تقدم أي تمويل للجماعات التي تصنفها واشنطن إرهابية، معتبرا أن طهران وافقت على ذلك.