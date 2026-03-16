رويترز: مباحثات في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

مخلفات حرب الإبادة الصهيونية على غزة

نقلت رويترز يوم الإثنين عن مصادر، أن مبعوثين مما يسمى “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب، التقوا ممثلين عن حركة “حماس” في القاهرة. في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المصادر إن “اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، يتعرض لضغوط كبيرة منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران”.

وأصبح “الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، أول لقاء بين حماس ومجلس السلام، يُعلن عنه منذ بدء الحرب”.

تدمير ممنهج لأكثر من 93 بالمئة من المقابر في قطاع غزة

من جهتها، أكدت “حماس” يوم الأحد، وصول وفد قيادي من الحركة برئاسة نزار عوض الله، إلى العاصمة المصرية القاهرة. في زيارة رسمية قالت إنها “تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع في القطاع”.

وقال ممثل الحركة في الجزائر يوسف حمدان إن الوفد “عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية. إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف”.

حيث جرى خلال هذه اللقاءات “استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة”، يوضح المتحدث.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

مقالات ذات صلة
صحيفة أمريكية: ترامب وقع في “فخ هرمز” متجاهلا تحذيرات الجيش

صحيفة أمريكية: ترامب وقع في “فخ هرمز” متجاهلا تحذيرات الجيش

المغرب… خطرٌ ماحقٌ بدول الجوار والإقليم المتوسطي!

المغرب… خطرٌ ماحقٌ بدول الجوار والإقليم المتوسطي!

“سجيل”.. الصاروخ الباليستي الإيراني يدخل الحرب

“سجيل”.. الصاروخ الباليستي الإيراني يدخل الحرب

خبراء: الصين وروسيا أكبر المستفيدين من العدوان الأمريكي على إيران

خبراء: الصين وروسيا أكبر المستفيدين من العدوان الأمريكي على إيران

تدمير ممنهج لأكثر من 93 بالمئة من المقابر في قطاع غزة

تدمير ممنهج لأكثر من 93 بالمئة من المقابر في قطاع غزة

أكسيوس: ترامب يرفض عرضا روسيا لنقل اليورانيوم الإيراني

أكسيوس: ترامب يرفض عرضا روسيا لنقل اليورانيوم الإيراني

