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رياضة

روي كين للنجوم: “لماذا تصطحبون معكم الزوجات إلى المونديال؟”

الشروق الرياضي
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روي كين للنجوم: “لماذا تصطحبون معكم الزوجات إلى المونديال؟”
ح.م
روي كين.

لم يستسغ أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي روي كين، إحضار نجوم كرة القدم لِزوجاتهم إلى كأس العالم 2026.

وفي أحدث ظهور له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية، قال روي كين: “إذا فعلها الأطفال، فلا بأس، لكن أن ترتدي الزوجات والصديقات قمصانا تحمل أسماءهن، فهذا أمر مُثير للسخرية. تنظر إليهن وتفكر.. بعد عام سينفصلان (الطلاق)! لكن الآن الجميع يلتقطن الصور وكأنهن يقلن..انظروا، أنا زوجة جوني أو جيمي!”.

وأضاف لاعب منتخب جمهورية أيرلندا المتقاعد حاليا: “لا يفعلن ذلك إلا في كأس العالم. لا يوجد هذا في أولد ترافورد أو أنفيلد كل أسبوع. فلماذا يفعلنها في كأس العالم؟”.

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