رياض بودبوز يغادر الأهلي السعودي رغم معارضة الأنصار

دخل اهتمام بعض الأندية التي طلبت خدماته

قررت إدارة أهلي جدة السعودي بصفة رسمية فسخ عقد اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، وعدم استمراره مع الأخضر السعودي، رغم المعارضة الشديدة من الأنصار، الرافضين لفكرة رحيل نجمهم بودبوز.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي الأهلي السعودي ستعقد اجتماعا مع رياض بودبوز لإبلاغه بقرار عدم استمراره مع الفريق، خاصة مع اكتمال القائمة المسموحة بانتداب الأجانب في الدوري السعودي، المقدرة بثمانية لاعبين في الفريق الواحد.

وأضاف نفس المصدر، أن إدارة النادي السعودي ستعقد اجتماعا مع اللاعب لإيجاد صيغة وأرضية اتفاق من أجل فسخ العقد، خاصة وأن اللاعب يطالب بتعويض كل مدة العقد، حيث من المرجح أن تعرض الإدارة على خريج مدرسة سوشو الفرنسية، مخالصة مالية مرضية للطرفين.

وفي نفس السياق، أصبح بودبوز مطلوبًا من ناديين بالدوري السعودي، أحدهما نادي أبها.

ويرى متابعون بأنه من غير المستبعد أن يوافق بودبوز على العرض المقدم له من الأندية السعودية، بعد أن وجد راحته في الدوري السعودي، فضلًا عن المشروع الرياضي الضخم الذي تبنته المملكة مؤخرًا، من خلال انتهاج سياسية انتداب النجوم العالميين والسير بالدوري نحو العالمية.

وكان بودبوز (30 عامًا) قد خرج منذ فترة طويلة من حسابات منتخب الجزائر؛ إذ تعود آخر مباراة له مع “الخضر” إلى 11 جوان 2017 ضد منتخب الطوغو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا 2019، فيما خاض إجمالًا 25 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

يذكر، أن رياض بودبوز دخل اهتمام إدارة مولودية الجزائر بالتعاقد مع نجم الخضر السابق، غير أن الراتب الذي يتقاضاه بودبوز قد يكون عائقا للعبه في البطولة الوطنية.