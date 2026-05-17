رياض محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر وإفريقيا

أشاد الدولي الجزائري ونجم نادي باريس إف سي الفرنسي، إيلان قبال، بالإمكانيات الفنية والشخصية لقائد “الخضر” رياض محرز، الذي اعتبره أفضل لاعب في تاريخ الجزائر، وواحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ أفريقيا كذلك.

ووصف قبال، في مقابلة حصرية مع موقع “وين وين” مسيرة رياض محرز بالاستثنائية، قائلا: “بخصوص رياض، لا داعي للحديث عن مسيرته، فهي تتحدث عن نفسها. مشواره استثنائي، وأي لاعب يحلم بأن تكون له مسيرة مثل مسيرته، بكل بساطة”.

وأطنب نجم باريس إف سي في الإشادة بمحرز، إلى حد وصفه له بأفضل لاعب في تاريخ الجزائر، ومن بين أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا -على حد تعبيره-، وقال: “أعتقد أن محرز أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وهو أيضا من بين أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ، على الأقل من وجهة نظري. وهو لا يزال في أعلى مستوى، ويلعب في فريق كبير في المملكة العربية السعودية، وقد توجوا مؤخرا بلقب جديد”.

وأثنى قبال كذلك على شخصية محرز، واستعداده الدائم لتقديم النصائح لزملائه في المنتخب الوطني، بقوله: “معنا كلاعبين، هو دائما موجود، يقدم لنا النصائح، وهو شخص منفتح وقريب من الجميع. لذلك، إضافة إلى كونه لاعبا كبيرا، فهو إنسان رائع أيضا”.

وأضاف: “نحاول الاستفادة من كل نصائح محرز لنطور أنفسنا، لأنه عندما يكون لديك لاعبون بهذا المستوى معك، الأهم هو أن تتعلم منهم. هو ليس لاعبا جيدا فقط، بل أيضا شخص مميز جدا”.

وعن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 مع الخضر، لم يخف قبال آماله في التواجد ضمن القائمة التي ستشارك في كاس العالم، مؤكدا أنه يعمل دائما من أجل الحفاظ على مستواه وإقناع الناخب الوطني في كل فرصة يمنحها له.

وبخصوص مستقبله، قال قبال إنه متفتح على جميع الاقتراحات والاحتمالات، سواء بالبقاء في فرنسا أم خوض تجربة جديدة في بطولة أخرى، بما فيها الدوري السعودي الذي قال إنه تطور كثيرا خلال المواسم الأخيرة.