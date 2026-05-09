على عكس بعض التقارير السعودية

رياض محرز مستمر مع نادي الأهلي

أوردت صحيفة “الرياضية” السعودية في عددها الصادر الجمعة، أن اللاعب الدولي الجزائري لنادي الأهلي السعودي، رياض محرز، يكون قد قرر مواصلة مشواره مع فريقه.

وأكد نفس المصدر أن رياض محرز لن يرحل عن النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن فكرة مغادرته غير مطروحة إطلاقا لدى الجهاز الفني أو الإداري للفريق.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن المدرب ماتياس يايسله يرى بأن محرز من ركائز الفريق، ويعد من بين العناصر المهمة التي يعتمد عليها في خططه للموسم الرياضي المقبل (2026-2027). ويرتبط محرز مع الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2027، وكان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023، قادما إليه من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب قائد “الخضر” هذا الموسم 42 مباراة مع فريقه السعودي، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، كما ساهم مساهمة كبيرة في تتويج الأهلي السعودي بلقب رابطة أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي.

