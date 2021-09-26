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رياضة

رياض محرز يبلغ مباراته 150 مع مانشستر سيتي

ع. ع
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رياض محرز يبلغ مباراته 150 مع مانشستر سيتي

بلغ النجم الجزائري، رياض محرز، مباراته 150 مع ناديه مانشستر سيتي، وذلك بمناسبة مباراة القمة التي فاز فيها على مضيفه تشيلسي (1-0)، برسم الجولة السادسة من البطولة الانجليزية لكرة القدم.

واحتفل النادي الانجليزي على حسابه الرسمي في “تويتر” ببلوغ لاعبه الجزائري المقابلة رقم 150 في جميع المنافسات، منذ التحاقه بصفوف الفريق الأزرق في جويلية 2018 قادما من ليستر سيتي.

وحسب الإحصائيات التي نشرها “السيتيزان”، فإن محرز (30سنة) شارك في 106 لقاء كأساسي مسجلا 43 هدفا ومقدما 36 تمريرة حاسمة. وخلال هذه المواجهة، دخل قائد “الخضر” بديلا لزميله البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة 81، في حين، سجل البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة (53). ويحتل “السيتي” المركز الثاني رفقة تشيلزي ومانشستر يونايتد وإيفرتون برصيد 13نقطة لكل منهم بفارق نقطة عن الرائد ليفربول المتعادل مع الصادعد  برانتفورد (3-3).

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