رياض محرز يتفوق مرة أخرى على محمد صلاح

في إحصائية مميزة بالدوري الإنجليزي الممتاز

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز تحصلوا على أكبر عدد من جائزة أفضل لاعب في المباراة بـ”البريميرليغ” منذ موسم 2009/2010، متفوقا على نجوم كبار مروا على الدوري الانجليزي الممتاز، وعلى نجوم حاليين من بينهم الدولي المصري، محمد صلاح.

ونشر حساب “بوب فوت” الفرنسي المختص في الإحصائيات والأرقام ترتيبا لأفضل اللاعبين، الذين تحصلوا على أكبر عدد ممكن من جائزة أفضل لاعب في المباراة في الدوري الانجليزي الممتاز، وتواجد رياض محرز ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين خلال المواسم العشرة الماضية، رفقة نجوم بارزين كهازارد ودي بروين وفان بيرسي وروني وساديو ماني، وجاء محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي في هذا الترتيب الخاص بالمركز العاشر بحصيلة 29 جائزة رجل للمباراة في 229 مباراة لعبها في الدوري الانجليزي الممتاز (لم يتم احتساب المباراة الأخيرة أمام سوبتهامبتون)، مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح صاحب 28 جائزة في 160 مباراة.

وكان قائد منتخب الجزائر تحصل على أكبر عدد من جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال موسمه الاستثنائي مع ليستر سيتي 2015/2016، عندما قاد الثعالب للتتويج بلقب الدوري الانجليزي لأول مرة في تاريخه وفي واحدة من أكبر المفاجآت التي عرفتها كرة القدم الانجليزية، وتحصل محرز في ذلك الموسم على جائزة أفضل لاعب في المباراة 10 مرات، قبل أن يختتمه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي نفس السياق تفوّق النجم الجزائري على نجوم كبار سبقوه في الدوري الانجليزي الممتاز، في صورة غاريت بيل نجم توتنهام السابق وريال مدريد الحالي، والنجم الإسباني سيك فابريغاس، والنجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والنجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى نادي تشيلسي بداية هذا الموسم، وتصدر إدين هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد حاليا تصدر هذا الترتيب الخاص بحصوله جائزة أفضل لاعب في المباراة 62 مرة، وتبعه هاري كين وكيفين دي بروين وسرجيو أغويرو وروبن فان بيرسي وساديو ماني وأليكسيس سانشيز وكريستيان بينتيكي وواين روني.