محرز جاهز للمنافسة ويوجه هذه الرسالة إلى غوارديولا

رغم عودته إلى الجلوس على دكة البدلاء

احتفل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بفوز فريقه على حساب نادي نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، السبت الماضي، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي ترك بصمته في اللقاء بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة 84.

ونشر محرز صورة له من مباراة نورويتش على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب معلقا: “انطلق الموسم الجديد”، في إشارة إلى البداية الفعلية لفريقه وتسجيل الفوز الأول، بعد خسارتين على التوالي، الأولى في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي والثانية في الأسبوع الأول من “بريميرليغ” أمام توتنهام بذات النتيجة هدف دون رد، وبدا الدولي الجزائري من خلال نشره هذا “الستوري” على حسابه في “انستغرام” متفائلا جدّا، رغم أنه شارك بديلا في لقاء نورويتش سيتي ولمدة 15 دقيقة فقط، ما جعل عشاقه يتذكرون ما كان يحدث له مع المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خلال المواسم الماضية عندما جعله ضحيته المفضلة في عملية المداورة.

إلى ذلك، كان قائد منتخب الجزائر بدأ أساسيا خلال أول مباراتين مع النادي السماوي، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، وعلى وجه التحديد في مواجهة توتنهام خلال افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز، على عكس ما كان قدمه خلال المباريات التحضيرية أين سجل وصنع العديد من الأهداف، ما دفع وسائل الإعلام البريطانية تتوقع تألقه خلال الموسم الجديد، وأدرج متابعون رسالة محرز في خانة التحدي والاستعداد للمنافسة القوية التي تنتظره في مانشستر سيتي هذا الموسم، خاصة بعد ضم الدولي الانجليزي، جاك غريليتش، في صفقة قياسية، واستعادة ستيرلينغ لتوهجه بعد تألقه مع منتخب انجلترا في “يورو 2020″، ويعرف عن محرز عدم استسلامه وروحه المعنوية العالية رغم المعاملة الغريبة التي يحظى بها من طرف غوارديولا.

من جهة أخرى، كان نجم نادي ليستر سيتي السابق ترك الانطباع في تصريحات سابقة له لموقع “سيتي بلوس”، بأنه سينتظر معاملة مماثلة من غوارديولا وسيعاني من دكة البدلاء، عندما قال: “يجب أن تكون قويًا من الناحية الذهنية لتتقدم إلى مستوى أعلى”، مضيفا: “عليك فقط أن تعمل بجد وتلعب بشكل جيد في كل مباراة..والمدرب هو من يقرر في الأخير”، وختم: “لكن إذا كنت جيدًا في كل مباراة، فستكون لديك فرصة أفضل للعب بانتظام”.