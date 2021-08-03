محرز ينافس ميسي ورونالدو على لقب الأغلى

نجوم العقد الرابع..

نافس الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب أغلى نجوم العقد الرابع.

وكسر محرز حاجز الـ30 عاما من عمره في فيفري الماضي، حيث وُلد يوم 21 فيفري عام 1991. ونشر موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، قائمة أغلى 10 نجوم دخلوا العقد الرابع من عمرهم. وحل رياض محرز في المركز العاشر في هذا الترتيب، بقيمة تسويقية تبلغ 42 مليون يورو، متقدما على زميله في مانشستر سيتي، الألماني إلكاى غوندوجان، الذي بلغت قيمته السوقية 40 مليون يورو.

ونجح 9 لاعبين في التفوق على “حروز” في ترتيب الأغلى، في مقدمتهم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الآخر، الذي حل في الصدارة بقيمة تبلغ 100 مليون يورو. وشهدت القائمة وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا في القائمة بـ80 مليون يورو، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي حل تاسعا بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو.

وبرز نجم “محاربي الصحراء” بأدائه المميز طوال السنوات الأخيرة، حيث مثل أحد أبرز الأوراق الرابحة التي عول عليها المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع “السيتيزنس”، وجمال بلماضي مع منتخب الجزائر. وتنتظر رياض محرز رهانات مهمة في الفترة المقبلة، من بينها قيادة منتخب الجزائر للحفاظ على لقبه الأفريقي، فضلا عن مساعدة مانشستر سيتي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.