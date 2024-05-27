رياض محرز يغيب عن تربص “الخضر” لثاني مرّة على التوالي

فيما عاد محمد صلاح إلى تشكيلة الفراعنة

تأكد بصفة رسمية غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن تربص الخضر المقرر بداية من الثالث من شهر جوان القادم وتتخلله مقابلتان أمام منتخبي غينيا يوم 06 جوان وأمام أوغندا بكامبالا بتاريخ 10 جوان.

وعن سبب غياب الدولي الجزائري، قال مصدر “الشروق” إن رياض محرز لم يتواصل مع المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث وعده شهر مارس بالاتصال به، لكنه وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يفعل ذلك، لذلك قرر الناخب الوطني إعفاءه من التربص، إلى غاية الحديث بين الرجلين مستقبلا، وسيغيب أيضا بنسبة كبيرة هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني الذي يرى بيتكوفيتش أن لاعبين آخرين أكثر جاهزية منه، وهو القرار الذي لم يعجب الدولي الجزائري الذي يملك رغبة كبيرة في العودة إلى تعداد المنتخب.

وفي سياق آخر، عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى قائمة منتخب مصر لكرة القدم، استعداداً لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب عن قائمة تضم 25 لاعباً تدخل معسكراً اعتباراً من 28 ماي الحالي وذلك استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو بالقاهرة في 6 جوان ثم غينيا بيساو بملعبها في العاشر من الشهر عينه.

وغاب صلاح عن قائمة “الفراعنة” في معسكر مارس الماضي، الأول تحت قيادة حسن الذي تولى تدريب المنتخب خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه عقب خروج مصر من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الجاري.

واعتذر صلاح عن المعسكر الأول بسبب عدم تعافيه تماماً من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية وترك من بعدها المنتخب للعلاج في ليفربول. ولم يشارك الهدّاف في أول مباراتين بقيادة حسن، حيث حقق المنتخب الفوز على نيوزيلندا 1-0 ثم خسر أمام كرواتيا 2-4.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى بست نقاط من فوزين على جيبوتي وسيراليون، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وخمسٍ عن سيراليون وإثيوبيا، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب من دون نقاط.