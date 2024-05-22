شف كايل ووكر يتابع الدوري السعودي من أجل محرز

قال شف كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، أنه تابع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، من أجل زميله السابق الجزائري رياض محرز، الذي يلعب لأهلي جدة.

وقال ووكر، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”، المذاع على قناة MBC، “تابعت عددا من مباريات الدوري السعودي، بسبب مشاركة محرز، ليس الكثير من المباريات، لكني أتابع مسيرة الجزئري مع فريقه، وأتمنى له التوفيق”.

وأضاف بطل الدوري الإنجليزي “مازلت على تواصل مع محرز بشكل شبه يومي، وهو يعلم دعمي ومودتي له، هو في مرحلة جديدة بمسيرته الكروية، وأعتقد أن الأمر رائع بالنسبة له ولأسرته، خصوصا أنه يكتسب خبرة مختلفة”.