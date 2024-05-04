محرز يقنع زميله السابق في “السيتي” بالانضمام إلى الأهلي السعودي

في خطوة تؤكد بقاءه في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النجم الجزائري، رياض محرز، أقنع زميله السابق في مانشستر سيتي الأنجليزي، كايل ووكر، بالالتحاق به في أهلي جدة السعودي الموسم المقبل، بحسب ما كشفته صحيفة “صن” الإنجليزية. وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المدافع القوي للسيتي، كايل ووكر، أصبح قريباً من مزاملة محرز في السعودية، بعدما وافقت زوجته أيضا على الفكرة؛ حيث ستتواجد بالقرب من صديقتها تايلور وارد زوجة محرز. وأوضحت الصحيفة أن العرض المالي الضخم الذي تلقاه ووكر سيكون حاسما في انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وتفند هذه الخطوة التقارير الصحفية التي كانت تحدثت عن رغبة محرز في مغادرة الدوري السعودي والعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق، ليستر سيتي العائد إلى “البريميرليغ”.

في ذات السياق، رفض وكيل أعمال الدولي الجزائري، كمال بن قوقام، التعليق على الإشاعات التي راجت مؤخرا بخصوص رغبة نجم “الخضر” مغادرة الدوري السعودي بعد موسم واحد له مع تشكيلة أهلي جدة، حيث صرح: “لا يمكنني الرد على هذه الإشاعة، وإذا ما واصلنا الرد على الشائعات بخصوص مستقبل محرز، فإننا لن نتوقف عن القيام بذلك”.

يذكر، أن عقد محرز مع الأهلي يمتد حتى 30 جوان 2027، حيث كان انضم إليه الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو قادمًا من مانشستر سيتي وفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

واستطاع محرز في أول موسم له مع الأهلي تسجيل 11 هدفًا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 30 مباراة لعبها لحد الآن.