رياض محرز يقرر الاعتزال بالمان سيتي

كشف الإعلامي عامر سعيد العامري عن مفاجأة بشأن رياض محرز لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثاً إلى أهلي جدة السعودي بمقابل مادي كبير.

وقال العامري في تصريحات صحفية: “وكيل رياض محرز تحدث معي منذ أيام عن رغبة اللاعب الجزائري في اعتزال كرة القدم وانهاء مسيرته في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وليس بالدوري السعودي”. وواصل: “رياض محرز يسعي إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي مانشستر سيتي عقب نهاية عقده مع أهلي جدة السعودي من أجل الاعتزال في مان سيتي وتنظيم مهرجان اعتزال ضخم له بمشاركة نجوم العالم وزملائه الحاليين في كرة القدم العالمية”.