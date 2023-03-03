رياض محرز يواصل تحسين أرقامه مع مانشستر سيتي

حصد إشادة واسعة من طرف الصحافة الإنجليزية

نجح الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في تعزيز أرقامه المذهلة مع النادي السماوي منذ بداية عامة 2023، بعد أن صنع هدفا واحد في فوز فريقه على نادي بريستول سيتي، الثلاثاء الماضي، بنتيجة (3-0) في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقدم محرز (32 عاما) تمريرة حاسمة لزميله فيل فودين في الدقيقة السابعة من اللقاء، ليفتتح النتيجة.

ويقدم قائد “الخضر” مستويات كبيرة منذ استئناف المسابقات بعد كأس العالم 2022 بقطر، وحافظ على ثبات أدائه أيضا منذ بداية عام 2023، بدليل تسجيله لأرقام مذهلة جعلت منه النجم الأول للمان سيتي، حيث نجح منذ بداية العام الجاري في المساهمة في تسجيل 11 هدفا في 12 مباراة بمختلف المسابقات، وبالتدقيق في إحصائيات محرز فإنه سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 824 دقيقة خاضها خلال الـ12 مباراة، أي أنه أسهم في تسجيل 11 هدفا فيما معدله 9.1 مباراة باحتساب الدقائق التي شارك فيها، علما أن شارك أساسيا في 10 مباريات، استكمل 4 مباريات منها فقط، تبعا لطريقة تعامل غوارديولا مع نجمه الجزائري، ورغم التوّهج الواضح لرياض محرز مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، إلاّ أن مشاركاته بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز مازالت محّل شك دائم بسبب خيارات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بدليل أن محرز شارك لمدة 18 دقيقة فقط خلال آخر مباراتين (بقي بديلا في لقاء نوتنغهام فوريست وشارك لمدة 18 دقيقة أمام بورنموث).

ويستعد الستيزنز لمواجهة نادي نيوكاستل على ملعب الاتحاد، مساء اليوم، في لقاء المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يستهدف تسجيل الفوز لا غير للبقاء في سباق اللقب مع نادي أرسنال المتصدر، في وقت لا يعرف فيه إن كان غوارديولا سيعود للاعتماد على محرز في “البريميرليغ” في ظل عودة الدولي الإنجليزي، فيل فودين، للتألق من جديد.