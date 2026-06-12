ريال مدريد يحسم صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا
حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة لاعب نادي مانشستر سيتي ، النجم البرتغالي برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وغادر البرتغالي برناردو سيلفا مانشستر سيتي بنهاية عقده في شهر جوان الجاري.
وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد حسم اتفاقه مع برناردو سيلفا بعقد ممتد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.
وأضاف أن الصفقة كانت سريعة، وبدأت قبل 36 ساعة من سهرة الخميس، حيث كان لمدرب ريال مدريد، جوزي مورينيو، دور كبير، في موافقة مواطنه برناردو.
🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.
Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.
Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026