ريال مدريد يحسم صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة لاعب نادي مانشستر سيتي ، النجم البرتغالي برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغادر البرتغالي برناردو سيلفا مانشستر سيتي بنهاية عقده في شهر جوان الجاري.

وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد حسم اتفاقه مع برناردو سيلفا بعقد ممتد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.

وأضاف أن الصفقة كانت سريعة، وبدأت قبل 36 ساعة من سهرة الخميس، حيث كان لمدرب ريال مدريد، جوزي مورينيو، دور كبير، في موافقة مواطنه برناردو.