ريتا جوهال تُوضّح سبب طلاقها من محرز

اتّهمت عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال زوجها السابق النجم الجزائري رياض محرز، بِأنّه السبب الرّئيس في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما.

وارتبط رياض محرز بِريتا جوهام عام 2014، ودام زواجهما قرابة 5 سنوات. أثمر بِإنجاب طفلة.

وقالت ريتا جوهال في أحدث تصريحات أدلت بها لِصحيفة “الصن” البريطانية: “لقد تغيّر عندما ذهب إلى فريق مانشستر سيتي. رياض الذي قابلته هو شخص مختلف عما هو عليه الآن. إنه يحتفل، إنه يتصرّف مثل لاعب كرة قدم سريع. أنا لا أكرهه، هذه كلمة قوية، لكنّني أشعر بِالصدمة والحزن لِما فعله. لقد تركني فجأة، وألقى بِاللّوم على ضغوط اللّعب في مانشستر سيتي. الآن يقضي كل وقته في السفر وفي إجازة، دون أي اهتمام بِمن حوله”.

وكان الجناح محرز قد ترك فريق ليستر سيتي صيف 2018، وانضمّ إلى نادي مانشستر سيتي.

وأضافت ريتا جوهال تقول إن زوجة هاري كين محظوظة، لِكون صفقة انتقال نجم الهجوم الإنجليزي إلى نادي مانشستر سيتي هذه الصائفة، فشلت.

وتعتقد ريتا جوهال أن بقاء هاري كين في نادي توتنهام الإنجليزي، سيحمي زواج هذا اللاعب، المُرادف لِعدم الطلاق.

لكن الذي لم تقله ريتا جوهال وقفزت فوقه، هو سلوكاتها التي تجاوزت نطاق الاحترام، وتصرّفاتها “الرّجولية”، ومخالطتها للغرباء في الملاهي. والتي أشعلت “سخط” الجزائريين قبل زوجها رياض. ثم ما سرّ انتقاء ريتا جوهال للتاريخ بدقّة، وهو موعد مقابلتَي الجزائر مع جيبوتي وبوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2022، لِتصيح فوق منبر إعلامي بريطاني ضد قائد “محاربي الصحراء”؟ هل تظنّ أنها ستُؤثّر عليه سلبا بِهذه التصريحات؟