زاوي حنين بشرى.. حكاية نجاح ووفاء من المسيلة

في زمن يتزاحم فيه اليأس اليومي المبتذل على واجهات الأخبار، ويطغى فيه خطاب الشكوى والتذمّر على مساحات الأمل، تطل علينا المسيلة هذه الأيام بقصة تحمل في تفاصيلها المعنى الحقيقي للتشجيع، والدعم، والانتماء لمجتمع لا يزال يقدّر العلم، ويراه سلّمًا للرقي الفردي والجماعي.

فوز التلميذة زاوي حنين بشرى بالمرتبة الأولى في شهادة البكالوريا دورة 2025 على مستوى ولاية المسيلة، لم يكن مجرد رقم يتصدّر قائمة المتفوقين، بل كان مناسبة لإعادة بعث قيمة التعليم كأداة للتغيير، ومناسبة للقول إن التفوَّق لا يُكافَأ فقط بشهادة، بل يمكن أن يكون جسرًا نحو تمكين حقيقي، إذا ما وُجد من يؤمن بالفكرة ويتبنّاها.

وهنا، تبرز مبادرة فريدة وذات دلالات عميقة أطلقتها جمعية كافل اليتيم بولاية المسيلة، إذ قامت بتكريم هذه النابغة، ومنحتها مبلغًا ماليًّا قدره 10 ملايين سنتيم، إضافة إلى منحة شهرية طيلة مشوارها الجامعي، تكفَّل بها أحد المحسنين من أبناء الولاية الذي آثر البقاء في الظل، مكتفيًا بالأثر.

وفي ظل ما تشهده المدرسة الجزائرية من انتقادات تتعلق بالمحتوى والمخرجات وظروف التمدرس، تأتي هذه المبادرة لتذكّر بأن الرهان الحقيقي يكمن في تحفيز النماذج الجادة والمجتهدة، وخلق بيئة معنوية ومادية تجعل الطالب يؤمن أن جهده لن يضيع، وأن المجتمع يقف إلى جانبه في أولى خطواته نحو مستقبل واعد.

والمبادرة ليست فقط مكافأة لتلميذة نجيبة، بل هي رسالة أمل إلى الآلاف من التلاميذ بأن للتفوُّق صدى، وبأن العلم لا يزال له مكان في منظومة القيم المجتمعية، لاسيما عندما يلتقي العمل الجمعوي بالأيادي البيضاء في تكريم الاستحقاق.

زاوي حنين بشرى لم تصل إلى القمة صدفة، بل هي نتاج سنوات من الاجتهاد، والمثابرة، والدعم العائلي والمدرسي. لم تكن لها حسابات شهرة أو تصدّر شبكات التواصل، بل كانت تنتمي إلى تلك الفئة الصامتة التي تتحدّث بلغة النتائج.

واليوم، وهي تقف على عتبة الجامعة، تحمل معها حلمًا كبيرًا، ووعيًا بأن تفوُّقها ليس فقط مكسبًا شخصيًّا، بل مسؤولية في أن تواصل المشوار بالهمّة ذاتها، لكي تكون قدوة لغيرها، ونموذجًا للفتاة الجزائرية الطامحة في إثبات ذاتها بالعلم.

جمعية كافل اليتيم بالمسيلة، التي اعتادت أن تكون سندًا لفئة هشة في المجتمع، أظهرت من خلال هذه المبادرة نضجًا في الرؤية، وانتقالًا من دور الرعاية الاجتماعية الكلاسيكية إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

في الوقت الذي يجري فيه تمويل تفاهات المحتوى الرقمي، يُعدّ ما فعله هذا المحسن درسًا بليغًا: أن نوجّه أموالنا نحو من يستحقونها فعلًا، نحو من سيبنون مستقبل الوطن، نحو من سيكون لهم شأنٌ في رفع اسم الجزائر علميًّا في المحافل الدولية. المنحة، بهذا المعنى، صدقة جارية بعقلية تنموية، وستبقى آثارها ممتدة، ليس فقط على مسار حنين الجامعي، بل على مئات التلاميذ الذين سيرون في قصتها إلهامًا يُحتذى.

مرافقة متفوِّقة جامعية، ومنحها دعما شهريًّا، هو رهان على المستقبل، ودعوة غير مباشرة لتوسيع هذا النوع من المبادرات لتشمل متفوقين آخرين في مختلف البلديات، لاسيما أولئك الذين يواجهون صعوبات مادية قد تعرقل مشوارهم العلمي.

ولعلّ أجمل ما في هذه المبادرة، هو التقاء الجهد الجمعوي بالدعم الفردي، حين اختار محسن من أبناء المدينة أن يمنح من ماله الخاص منحة شهرية لطالبة لا يعرفها، فقط، لأنه يؤمن بقيمة العلم، ويريد أن يكون جزءًا من قصة نجاحها.

إن من يتابع حديث الشارع في المسيلة هذه الأيام، يدرك أن هذه المبادرة أحدثت أثرًا كبيرًا يتجاوز الإطار المالي. لقد فتحت نقاشًا مجتمعيًّا جميلًا حول أهمية الوقوف إلى جانب المتفوقين، وحوّلت الأنظار من الضجيج الرقمي إلى صدى العلم والمعرفة.

وفي الوقت الذي يجري فيه تمويل تفاهات المحتوى الرقمي، يُعدّ ما فعله هذا المحسن درسًا بليغًا: أن نوجّه أموالنا نحو من يستحقونها فعلًا، نحو من سيبنون مستقبل الوطن، نحو من سيكون لهم شأنٌ في رفع اسم الجزائر علميًّا في المحافل الدولية.

المنحة، بهذا المعنى، صدقة جارية بعقلية تنموية، وستبقى آثارها ممتدة، ليس فقط على مسار حنين الجامعي، بل على مئات التلاميذ الذين سيرون في قصتها إلهامًا يُحتذى.

ومن زاوية إعلامية، لا يمكن أن نقف عند حدود التغطية الخبرية لهذه البادرة فقط، بل يجب أن يتحوّل الإعلام ذاته إلى فاعل تنموي. كيف؟ بأن يسلط الضوء على النماذج الإيجابية، ويعيد تعريف البطولة في المخيال الجمعي، لا باعتبارها شهرة أو مشاهدات، بل اجتهادا وتفوّقا وتميّزا.

على الإعلام أن يتحوّل من ناقل للخبر إلى محفِّز للسلوك، يدعو إلى ثقافة التكريم، ويدفع رجال المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية إلى الدخول على خط رعاية المتفوِّقين، وإطلاق جوائز للتميز العلمي داخل الولايات.

إن قصة زاوي حنين بشرى ليست حكاية فتاة متفوقة فقط، بل تحدّ صامت لكل من يحمل قدرة على العطاء أن يتحول إلى “محسن استراتيجي”، يصنع الفرق في حياة شاب أو شابة، ويعيد الاعتبار للقيمة الحقيقية للعلم والمعرفة.

في مدينة المسيلة، تلتقي اليوم معاني التفوُّق، بالعطاء، بالأمل، في مشهد لا يصنعه إلا الذين آمنوا أن خير ما يُنفق من المال، ما يُستثمر في عقول شبابية واعدة. قصة زاوي حنين بشرى، برعاية جمعية كافل اليتيم، ودعم المحسن المجهول، ليست مجرد لحظة عابرة، بل صفعة ناعمة لكل من يعتقد أن التفوُّق لا يُكافَأ، وأن المجتمع لا يقدِّر الناجحين.

هي دعوة مفتوحة لأن يتحول العلم إلى قضية مجتمع، لا مجرد جهد فردي، وأن تُعيد الدولة والجمعيات والمؤسسات تعريف النجاح على مقاس الجدارة، وتفتح أبواب التكفُّل لكل من يستحق أن يُصان ذكاؤه من الضياع.

ولزاوي حنين نقول: مشوارك بدأ الآن.. وكل الوطن يصفِّق لك يا بطلة.