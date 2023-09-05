زحزحة انطلاق الدروس بالجامعات إلى ما بعد 9 سبتمبر

الوزارة تدعو مسؤولي المؤسسات للتحضير الجيّد لاستقبال الطلبة

أكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة إتمام إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل باستغلال الوثائق الرقمية، وهذا في إطار قرار “صفر ورقة”، مع ضرورة التحضير لفتح المرافق الجامعية لفائدة الطلبة والأساتذة إلى غاية العاشرة ليلا، وهذا استعدادا للسنة الجامعية 2023-2024.

وفي السياق، تقرر تأجيل الانطلاق الرسمي للدروس عبر مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد تاريخ 9 سبتمبر، وهذا حسب ما خلصت إليه الندوة الوطنية للجامعات التي تم عقدها الاثنين تحضيرا للسنة الجامعية 2023-2024.

ووفقا لمخرجات الندوة الوطنية، سيحدّد تاريخ الدخول الجامعي لاحقا، وهذا بعد استكمال كافة التحضيرات التي أمرت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مذكرة توجيهية تخص ترتيبات الدخول الجامعي، والتي ذكّرت بمحتواها في مراسلة ثانية محررة بتاريخ 3 سبتمبر 2023، حيث تم إعلام مديري مؤسسات التعليم العالي بتأجيل تاريخ انطلاق الدروس لكافة الأطوار، على أن يتم تحديده لاحقا .

التأكيد على “صفر ورقة” وفتح المرافق والجامعات إلى الـ22.00 ليلا

وشدّدت الوزارة، في المذكرة التوجيهية والتي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، على استغلال هذه المدة في مواصلة اتخاذ الترتيبات الخاصة باستعدادات الدخول الجامعي، لاسيما ما يتعلق بإتمام العمليات اللازمة للانطلاق الحسن للسداسي الأول من السنة الجامعية 2023 -2024، مع تنظيم عملية استقبال الطلبة، خاصة الجدد منهم، بما في ذلك ضمان جاهزية الهياكل والفضاءات من حيث التهيئة والنظافة والأمن.

وفي سياق تطبيق قرار “صفر ورقة”، نبّهت الوزارة مديري الجامعات من أجل الامتناع عن طلب أي نسخ ورقيّة عن شهادة البكالوريا، أو أي وثائق إدارية أخرى عند التسجيل النهائي للطلبة الجدد والاكتفاء بالنسخة الرقمية المتاحة ضمن قاعدة البيانات الرقمية لحاملي بكالوريا 2023 بما يضمن أرشيفًا رقميًا كاملا لهؤلاء الطلبة طيلة مسارهم الجامعي، مع اعتماد الصيغة الرقمية في جميع الإعلانات التي تخص الأنشطة داخل الجامعة.

وفي سياق ذي صلة، ذكّرت الوزارة بأهمية إتمام النشاطات المرتبطة بإنهاء السنة الجامعية 2022 – 2023 على مستوى المؤسسات التي قد تكون عرفت تأخرا في هذه العملية، لاسيما من خلال تنظيم عملية تسليم بطاقات الطلبة في الآجال المحدّدة، مع تنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشُعب والتخصصات، لتسطير ورقة الطريق للسداسي الأول، وتشكيل اللجان البيداغوجية وفرق التكوين، فضلا عن ضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية مع مراعاة البرامج البيداغوجية المعتمدة.

وفي إطار الانطلاق في التدريس باللغة الإنجليزية لبعض المواد الأفقية والاستكشافية، طلبت الوزارة التدقيق في جاهزية المؤسسات الجامعية في التدريس باللغة الإنجليزية، ومعالجة كل النقائص من أجل إنجاح هذا الانتقال في العملية التعليمية باللغة الإنجليزية، فيما دعت لإعداد جداول توضيحية لفائدة الطلبة تتضمن قائمة الوحدات التعليمية المختلفة الموزونة بمعاملاتها وأرصدتها، لاسيما الوحدات الأساسية الواجب اكتسابها للانتقال إلى السنة الموالية، مع ضبط القوائم الاسمية للطلبة وتوزيعهم حسب الأفواج، وإعلام الطلبة بها بصفة رقمية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة إعلام الطلبة وتذكيرهم بأحكام النظام الداخلي للمؤسسة، مع تحديد قوائم الأساتذة الأوصياء وتوزيعهم على طلبة السنة الأولى، وضمان جاهزية الهيئات واللجان المختلفة، على غرار الهيئات العلمية، ولجان ضمان الجودة ولجان الآداب والأخلاقيات.. إلخ.

وفي السياق ذاته، نبّهت الوزارة إلى ضرورة مراعاة التوجيهات المتعلّقة بفسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، بدءًا من الدخول الجامعي 2023-2024، لاسيما فيما يخص المرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة، على غرار المخابر والمكتبات، الحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية.