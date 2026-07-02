“زخم جديد” للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر وبنين

عطاف في زيارة رسمية إلى البلاد

التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بوزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بنين كورين أموري برونيه، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

وخصصت المحادثات بين الوزيرين، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها.

حيث أكد الجانبان “الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، للارتقاء بالشراكة الجزائرية-البنينية إلى مستويات أرحب. لاسيما في مجالات:

الطاقة،

والزراعة،

والصناعة الدوائية،

والتكوين.

حيث شدد الوزيران على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-البنينية في أقرب الآجال.

إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال. “بما يسهم في إضفاء زخم جديد على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين”.

كما أكدا على أهمية الاستمرار في “نهج التشاور الحميد في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. خاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي”.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها:

تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي،

ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الإقليمي المشترك. وضرورة الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلا وحيدا لتسوية الأزمات والنزاعات.