-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
عطاف في زيارة رسمية إلى البلاد

“زخم جديد” للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر وبنين

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
“زخم جديد” للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر وبنين
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بوزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بنين كورين أموري برونيه، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

وخصصت المحادثات بين الوزيرين، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها.

حيث أكد الجانبان “الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، للارتقاء بالشراكة الجزائرية-البنينية إلى مستويات أرحب. لاسيما في مجالات:

  • الطاقة،
  • والزراعة،
  • والصناعة الدوائية،
  • والتكوين.

حيث شدد الوزيران على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-البنينية في أقرب الآجال.

إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال. “بما يسهم في إضفاء زخم جديد على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين”.

كما أكدا على أهمية الاستمرار في “نهج التشاور الحميد في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. خاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي”.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها:

  • تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي،
  • ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الإقليمي المشترك. وضرورة الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلا وحيدا لتسوية الأزمات والنزاعات.

مقالات ذات صلة
باريس تجنح للعقل بعد يأسها من تحقيق أهدافها بالضغط

باريس تجنح للعقل بعد يأسها من تحقيق أهدافها بالضغط

حرم رئيس الجمهورية وابنته تؤديان واجبهما الانتخابي

حرم رئيس الجمهورية وابنته تؤديان واجبهما الانتخابي

البرنوس والملاية الشاوية يعودان بقوة

البرنوس والملاية الشاوية يعودان بقوة

إنشاء 37 خلية جوارية جديدة للتكفل بالفئات الهشة خلال السداسي الأول لـ2026

إنشاء 37 خلية جوارية جديدة للتكفل بالفئات الهشة خلال السداسي الأول لـ2026

الحركة التنقلية للأساتذة: تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية

الحركة التنقلية للأساتذة: تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية

سعيود: العمل الميداني بشكل يومي لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف

سعيود: العمل الميداني بشكل يومي لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد