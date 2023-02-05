زطشي يبيع ثلاثة “عصافير” إلى البطولة القطرية

قامت إدارة نادي البارادو بِتحويل ثلاثة لاعبين شبان إلى فرق تتنافس في البطولة القطرية.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: عبد الغني لعلام (18 سنة) إلى نادي المرخية، وعمر رفيق (19 سنة) إلى نادي الشمال (تألّق مع أواسط “الخضر” في بطولة العرب 2021 بِمصر)، وفؤاد حنفوق (19 سنة) إلى نادي المعيذر.

وتتقاطع صفقات الانتقال الثلاث في كون مدّة كلّ واحدة منها 5 مواسم، فيما ينتمي ناديا المرخية والشمال إلى القسم الأوّل، نظير الدرجة الثانية لِفريق المعيذر.

واللافت أن عبد الغني لعلام انطلق بِقوّة وسجّل، الأحد، أوّل هدف في أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد المرخية.

ودخل المهاجم لعلام بديلا في الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِيتمكّن من هزّ شباك نادي قطر بعد دقيقة فقط من استفادته من فرصة اللّعب. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفاز فريقه المرخية بِرباعية نظيفة، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة القطرية.

وبعدما كانت إدارة نادي البارادو تُفضّل السوق البلجيكية كما حدث مع رامي بن سبعيني ويوسف عطال وعبد القهار قادري والفرنسية مع نموذج هشام بوداوي. حوّل مسؤولو هذا الفريق الأنظار إلى الخليج والدوري القطري تحديدا.

ومعلوم أن نادي البارادو ومدرسته الكروية أطلقهما الرئيس السابق لِاتحاد الكرة الجزائري (قبل أن يشغل هذا المنصب) خير الدين زطشي وشقيقه حسان.