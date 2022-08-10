زفيزف يدعو موتسيبي إلى كنس قاذورات المغرب أمام انضمام الصحراء الغربية إلى “الكاف”

دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، الأربعاء، الرّجل الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي إلى إلغاء المادّة التي تُعيق الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية عن الانضمام إلى الهيئة القارية للعبة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس “الفاف” زفيزف، على هامش انعقاد النسخة الـ 44 من الجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بِتنزانيا.

وقال جهيد زفيزف إن إدراج هذه المادة ضمن لوائح “الكاف”، يُعدّ انتهاكا صارخا ودوسا لِحقوق بلد ينتمي إلى الاتحاد الإفريقي. في إشارة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، التي تُعدّ عضوا مُؤسّسا في الاتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الجزائري يقول إن إدراج هذه المادّة يُشوّه سمعة “الكاف” لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يرفض الزجّ بِالسياسة في الحقل الكروي.

وكان نظام المغربي محمد السادس قد لجأ إلى أساليبه الخبيثة، ونظّم جمعية عامة عادية لـ “الكاف” بِالعاصمة الرباط، خلال السنوات القليلة الماضية، وبِالضّبط أيّام عهدة رئيس “الكاف” أحمد أحمد. وأدرج هذه المادة منعا للصحراء الغربية من الانضمام إلى “الكاف”.

ومعلوم أن الملغاشي أحمد أحمد كان مجرّد “دمية”، في يد مخابرات نظام محمد السادس.

واختتم جهيد زفيزف كلمته، قائلا إن مسؤولية “الكاف” تبقى كبيرة في حال تثبيت هذه المادة، داعيا هيئة الرئيس باتريس موتسيبي إلى إلغائها في أقرب تاريخ مُمكن.

هذا وكان منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم، قد خاض دورة دولية ودّية بِفرنسا، في الأيّام القليلة الماضية.