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رياضة

زفيزف يعلن استقالته من رئاسة الفاف

الشروق أونلاين
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زفيزف يعلن استقالته من رئاسة الفاف
أرشيف
جهيد زفيزف

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جهيد زفيزف يوم الأحد استقالته من منصبه، بعد فشله في الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي للكاف.

وقال زفيزف في مقطع فيديو نشره موقع الفاف:”كما تعلمون، كسب عضوية في المكتب التنفيذي للكاف، كان من أهم الأهداف التي كنّا نعمل لأجلها”.

مضيفا:”بذلنا كل المجهودات واستعننا بجميع الوسائل المتاحة قانونا، بما يتوافق مع قيمنا لبلوغ هذا الهدف. لكن مع الأسف لم يكن ذلك كافيا”.

قبل أن يعلن قائلا:”لهذا أعلم الرأي العام باستقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للسلطات الجزائرية على دعمها”.

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