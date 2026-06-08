زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب الفلبين (فيديو)
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8ر7 درجة منطقة مينداناو في جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وكان من المحتمل حدوث تسونامي على بعض السواحل الإقليمية.
وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو إن 12 شخصا لقوا حتفهم في منطقة سوكسارغن بجزيرة ميندناو، مضيفا أن 129 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة، كما قُتل ثلاثة أشخاص في إقليم دافاو أوكسيدنتال.
🔴 انهيار مبنى جوليبي في جنرال سانتوس، الفلبين بعد زلزال قوي. https://t.co/iarIjdrL5G pic.twitter.com/FjkX9i1nhV
— الصين بالعربية (@mog_china) June 8, 2026
وقالت الهيئة الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.
وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ -في بيان- بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي “خلال الساعات الثلاث المقبلة”، على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.
وبحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا.
عاجل الفلبين:
لحظة اهتزاز مدرسة بقوة خلال زلزال الفلبين بقوة 7.8 🤯 pic.twitter.com/dfT3VcbQ89
— قورجس (@gorgeous4ew) June 8, 2026
كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو.