زلزال تركيا وسوريا: عدد القتلى يتجاوز 5 آلاف وأردوغان يعلن حالة الطوارىء

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، إلى 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح، منتصف نهار الثلاثاء.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال الذي ضرب بلاده من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، معلناً ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 و22168 جريحاً.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.

وكشف أن تركيا تلقت عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة، كما اتصل للتعزية والمساندة زعماء 18 دولة، موضحا أن فرق الإنقاذ التي أرسلت إلى المنطقة يتجاوز عددها 53 ألف شخص.

وبسوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام والمعارضة إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا،حيث أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها، ارتفاع الحصيلة إلى 769 وفاة و1448 مصابا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري ، بأن عدد الضحايا في شمالي غرب البلاد أي في خارج مناطق سيطرة النظام بلغ 790 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.