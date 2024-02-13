زوجة محرز تتحدّث عن الحياة الاجتماعية الجديدة في السعودية

تحدّثت الإنجليزية تايلور وارد زوجة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، عن الحياة الاجتماعية الجديدة في المملكة العربية السعودية.

وكان الجناح محرز قد انتقل في الصّيف الماضي، من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نادي الأهلي السعودي.

وقالت تايلور وارد: “لقد كان رياض صريحا في الصّيف الماضي، وطلب منّي تقبّل أمر السّفر والعيش في السعودية. كان هذا القرار أشبه بِالصّدمة. كان يتعامل بِالمنطق، بينما كنتُ عاطفية”.

وفي أحدث تصريحات أدلت بها لِصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أضافت تايلور وارد: “الجوّ مختلف جدا بين مدينتَي مانشستر الإنجليزية وجدّة السعودية. يشعر المرءُ بِشي من الاسترخاء في جدّة، وأيضا الهدوء، بينما في مانشستر الحياة مُزدحمة كثيرا. نخرج دائما لِتناول العشاء ورؤية الأصدقاء. ربما أكثر ما أفتقده هو رؤية عائلتي وأصدقائي. الناس في السعودية لطفاء إلى درجة لا تُصدّق”.

واختتمت قائلة: “أشعر وكأنّني في عطلة، كما لا ينتابني إحساس أنّني غيّرت المكان بعد”!

ويُفترض أن رياض محرز يبقى مرتبطا مع نادي الأهلي السعودي، بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.