زيادات طفيفة في أسعار كتب مدرسية جديدة حفاظا على القدرة الشرائية

مع سحب العناوين الملغاة واسترجاعها لاحقا تحسّبا للدخول المقبل:

أفرج الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن طريق مراكزه الولائية عن الأسعار المرجعية الجديدة للكتب المدرسية الجديدة، والتي ستعرف زيادات طفيفة ستدخل حيز التطبيق بداية من الموسم الدراسي الجديد 2026/2027.

وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ 12 ماي الجاري، أبلغت مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مديري المدارس الابتدائية، بأنه قد تقرر اعتماد 11 كتابا مدرسيا جديدا في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، الرياضيات، التاريخ، والتربية المدنية الموجهة لجميع المستويات الدراسية ويتعلق الأمر بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وإلى ذلك، فإن هذه العناوين الجديدة ستلغي الكتب المدرسية القديمة، وذلك بمجرد إخضاعها للمصادقة النهائية من قبل لجان الاعتماد المعتمدة، ليتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة الطبع ثم التوزيع، حتى تصل إلى كافة المدارس الابتدائية في موعدها المحدد من دون تأخير أو تأجيل.

وفي هذا الصدد، أبرزت نفس المراكز الولائية أن هذه الكتب المدرسية الجديدة، سيتم تسويقها بأسعار جديدة، بعدما تم إقرار زيادات طفيفة في الرسوم، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي، فإن رؤساء المدارس الابتدائية مطالبون وجوبا بعدم توزيع العناوين الملغاة من البرنامج الدراسي، والتي قد جرى استلامها وسيتم استرجاعها لاحقا.

وفي التفاصيل، أعلنت مراكز التوزيع الولائية ذاتها، بخصوص الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ أقسام الأولى ابتدائي، بأنه سيتم تسويق “كتابي في اللغة العربية والتربية الإسلامية” بسعر 240 دينار بدل 220 دينار، في حين سيعرض “كتابي في الرياضيات” بمبلغ 220 دينار عوض السعر السابق 201 دينار، على أن يسوق “دفتر الأنشطة في اللغة العربية والتربية الإسلامية”، بسعر 160 دينار عوض 146 دينار، وكذا عرض “دفتر الأنشطة في الرياضيات” بسعر 180 دينار عوض 165 دينار.

أما بشأن كتب الثانية ابتدائي الجديدة، فقد أخطرت نفس المصالح مديري المدارس الابتدائية، أن “كتابي في مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية”، سيسوق بسعر 270 دينار بدل 247 دينار، في حين سيباع “كتابي في الرياضيات” بمبلغ 230 دينار بدل 211 دينار، على أن يتم عرض “دفتر الأنشطة في اللغة العربية والتربية الإسلامية” برسم جديد يقدربـ200 دينار عوض الرسم السابق 183 دينار، بالإضافة إلى تسويق “دفتر الأنشطة في الرياضيات” بمبلغ 180 دينار عوض 165 دينار.

وفيما يتعلق بكتاب التاريخ الجديد، الموجه لتلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي، أعلمت مراكز التوزيع والنشر البيداغوجي الولائية، المديرين بأنه تقرر تسويقه بسعر مرجعي يقدر بـ130 دينار عوض السعر القديم 119 دينار.

وأما عن “كتابي الجديد في مادة التربية المدنية” الموجه لأقسام الرابعة “وسعره القديم 90 دينار” وكذا “كتابي في التربية المدنية” الخاص بأقسام الخامسة “الرسم القديم 220 دينار”، أوضحت المصالح ذاتها أن الرسوم الجديدة ستحدد لاحقا.

وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تقرر إطلاق كتاب جديد في نفس مادة اللغة الإنجليزية، سيوجه هذه المرة لتلاميذ أقسام الثانية متوسط، وذلك في إطار الاستمرار في إصلاح مناهج اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة حية وعالمية، خاصة في الوقت الذي أقرت فيه السلطات العليا في البلاد إدراجها ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، ما يستوجب تعديلات وتغييرات جذرية وشاملة في المضامين، على أن يتم الانتقال في السنة الموالية إلى إصلاح كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من نفس الطور التعليمي.