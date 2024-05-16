زيارة المتاحف والمواقع الأثرية “مجّانا” يومي الجمعة والسبت

وجّهت وزارة الثقافة والفنون دعوة عامة لزيارة المتاحف بمناسبة اختتام شهر التراث، حيث أعلنت الوزارة في بيان عن فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجّانا يومي الجمعة والسبت، وهذا تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف المصادف لـ18 ماي من كل سنة.

حسب ما ورد في نص الدعوة التي نشرتها الوزارة اليوم، الخميس 16 ماي، فقد “أسدت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي تعليمة إلى كل مدراء المؤسسات المتحفية الوطنية العمومية، ومسؤولي متاحف المواقع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، بفتح المتاحف والمواقع الأثرية مجّانًا أمام الجمهور يومي الجمعة 17 والسبت 18 ماي 2024.”

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وتأتي مبادرة الوزارة، إيمانا منها “بأهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والفني، ولتمكين المواطنين من التعرف على كنوز متاحفنا، وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على تراثنا الثقافي.”

كما دعت الوزيرة المواطنين لاغتنام عطلة نهاية الأسبوع لزيارة المتاحف والإستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في المتاحف احتفاء بشهر التراث.