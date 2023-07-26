زيتوني يُعين مديرا جديدا للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

أشرف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الأربعاء، على تنصيب المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، محمد مزغاش.

وفي كلمة خلال مراسم التنصيب، استعرض زيتوني أبرز الإجراءات والخطط التي سيتم تنفيذها تحت إشراف المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خاصة فيما يتعلق بـمعالجة كل الممارسات التجارية المرتكبة في مختلف النشاطات التجارية، وأخلقتها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية دور الرقابة الاقتصادية في حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وكذا الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وجودة المنتجات.

كما أكد زيتوني على ضرورة تعزيز مكافحة الغش التجاري وضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمحلية.

وفي ذات السياق، شدد الوزير على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، لمنع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار، وتطبيق القوانين على هؤلاء بدون تعسف، لتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.