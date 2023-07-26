-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زيتوني يُعين مديرا جديدا للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

الشروق أونلاين
  • 575
  • 0
زيتوني يُعين مديرا جديدا للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

أشرف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الأربعاء، على تنصيب المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، محمد مزغاش.

وفي كلمة خلال مراسم التنصيب، استعرض زيتوني أبرز الإجراءات والخطط التي سيتم تنفيذها تحت إشراف المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خاصة فيما يتعلق بـمعالجة كل الممارسات التجارية المرتكبة في مختلف النشاطات التجارية، وأخلقتها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية دور الرقابة الاقتصادية في حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وكذا الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وجودة المنتجات.

كما أكد زيتوني على ضرورة تعزيز مكافحة الغش التجاري وضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمحلية.

وفي ذات السياق، شدد الوزير على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، لمنع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار، وتطبيق القوانين على هؤلاء بدون تعسف، لتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

مقالات ذات صلة
الحرائق طالت أجمل المناطق السياحية والوكالات تبحث عن بدائل

الحرائق طالت أجمل المناطق السياحية والوكالات تبحث عن بدائل

اختتام موسم جامعي استثنائي في انتظار استكمال الرهانات

اختتام موسم جامعي استثنائي في انتظار استكمال الرهانات

غلق أهم مركز حدودي بين الجزائر وتونس بسبب النيران

غلق أهم مركز حدودي بين الجزائر وتونس بسبب النيران

وزارة الصحة: كل الأدوية والمعدّات متوفرة للتكفّل بضحايا الحرائق

وزارة الصحة: كل الأدوية والمعدّات متوفرة للتكفّل بضحايا الحرائق

بيان من الوظيف العمومي بمناسبة “يوم عاشوراء”

بيان من الوظيف العمومي بمناسبة “يوم عاشوراء”

الداخلية: مواصلة عملية إخماد 13 بؤرة حريق عبر 7 ولايات

الداخلية: مواصلة عملية إخماد 13 بؤرة حريق عبر 7 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد