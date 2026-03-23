زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا بعد المونديال

أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بأن هوية خليفة ديدييه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي لم يعد “سرا”، موضحة أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أشار إلى أن هوية المدرب المقبل حسمت بالفعل، مؤكدا أنه أجرى مشاورات لضمان انتقال سلس بعد نهاية المرحلة الحالية، دون الكشف صراحة عن الاسم.

وذكرت الصحيفة أن ديالو، يجد نفسه في موقف دقيق يتطلب “المناورة” المستمرة بين التصريحات العلنية والترتيبات غير الرسمية المتعلقة بمستقبل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مع الديوك.

وكشفت عن توصل زيدان إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الفرنسي لتولي تدريب منتخب فرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب “ليكيب”، فإن ديالو، الذي يعد المسؤول الأول والمباشر عن هذا الملف، يحاول الموازنة بين الحفاظ على استقرار المدرب الحالي ديشان وبين الوعد الضمني بقدوم زيدان، مشيرة إلى أن هذا الملف لم يعد يشكل “قضية سرية” في أروقة الاتحاد خلال الآونة الأخيرة.

ويبرز زيدان كخيار مثالي لتولي المهمة، مستندا إلى سجل حافل بالإنجازات كلاعب دولي سابق، ومسيرة تدريبية استثنائية مع ريال مدريد قاده خلالها لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق في الحقبة الحديثة للمسابقة.

وعندما أعادت “لو فيغارو” سؤاله لمعرفة ما إذا كان هذا المدرب هو زين الدين زيدان، المرشح الأوفر حظا لخلافة ديشان الموجود في منصبه منذ 2012، تهرّب ديالو مبتسما “أدعوكم للقاء بنا بعد كأس العالم”، متمسكا برغبته في الإعلان عن هوية المدرب الجديد بعد المونديال.

وكانت عدة تقارير قد ذكرت مؤخرا أن زيدان، الذي لا يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في 2021، على وشك تحقيق حلمه بخلافة ديشامب، وذلك بعد اتفاقه مؤخرا مع الاتحاد الفرنسي. وكشف ديالو أنه تلقى “أقل من 5 طلبات، كلها فرنسية” للمنصب، لكنه رسم الملامح الأساسية للمدرب المرتقب، الذي سيُكلَّف “قيادة أحد أكبر المنتخبات في العالم”. وأوضح: “يجب أن يمتلك المرشح مواصفات متعددة وأن يحظى أيضا بقبول الفرنسيين، لأن منتخب فرنسا لكرة القدم هو منتخبهم”. وأتم: “يجب أن تُبنى علاقة بين المدرب والفرنسيين، ديدييه ديشامب نجح في ذلك خلال ولايته الممتدة الـ14 عاما، وعلى خلفه أن يحقق هذا الأمر أيضا”.