سارق بالوعات السكة الحديدية للترامواي في قبضة الشرطة (صور)

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية لأمن حسين داي في العاصمة، من توقيف متّهم بسرقة بالوعات السكة الحديدية للترامواي العابر للمدينة.

وتعود القضية، حسب ما ذكره بيان للشرطة يوم الخميس، إلى ضبط عناصر المصالح المذكورة خلال دوريات ليلية في حدود الساعة 3 صباحا، شخصا يقوم بوضع بالوعات داخل مركبته.

وذلك بعد سرقتها من طريق السكة الحديدية للترامواي. ليتمّ توقيفه في حالة تلبس، وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات أنه المتّهم تورط بالفعل في سرقة هاته الأغطية من سكة الترامواي. بعد تأكيد شكوى رسمية من قبل الممثل القانوني للمؤسسة، بصفته طرفا مدنيا في القضية.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ملف إجراءات جزائية، يضيف ذات البيان.